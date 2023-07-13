توضيح بشأن موقف الدعم السكني حال وقوع طلاق

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أوضح برنامج الدعم السكني “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، موقف الدعم للأسرة حال وقوع الطلاق، مشددًا على ضرورة مراجعة بنود العقد والاطلاع على كافة التفاصيل المطلوبة.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: في حالة الطلاق هل راح يتأثر الدعم السكني ولا ما له دخل؟
بدوره، رد حساب الدعم السكني، قائلًا: في حال تم توقيع العقود النهائية سيتم الالتزام بما دون به، ويرجى منك مراجعة بنود العقد للاطلاع على كافة التفاصيل المطلوبة.
ف برنامج سكني عن إتاحة نحو 6 آلاف قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري عبر موقع وتطبيق “سكني” في معظم مناطق السعودية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان– أحد برامج رؤية السعودية 2030– عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.
وبيّن “سكني” أن منطقة مكة المكرمة حظيت بـ 3982 قطعة أرض مجانية، إذ توزعت على مخططات (المروج 1826 قطعة أرض، والرفاه بواقع 424 قطعة أرض، والأزهار 1065 قطعة أرض، والياسمين 613 قطعة أرض)، إضافة إلى 54 قطعة أرض مجانية في محافظة رابغ.