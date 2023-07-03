توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل متذبذب، فيتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال أحد الأشخاص، بشأن الدخل غير الثابت وكيفية إضافته.

التذكير بالدخل غير الثابت

وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق، أهمية الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو الدخل غير الثابت.

صرف الدفعة 68

يذكر أن برنامج حساب المواطن كشف في وقت سابق، عن موعد صرف الدفعة 68 لشهر يوليو الجاري.