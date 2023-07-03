توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب 43 درجة متوسط الحرارة العظمى بالرياض خلال يوليو مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم 242 مروحة رذاذ بارد لتلطيف الأجواء في المسجد الحرام تنفيذ حكم حد الحرابة بمصري والقتل تعزيرًا لـ4 مواطنين ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا
أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل متذبذب، فيتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال أحد الأشخاص، بشأن الدخل غير الثابت وكيفية إضافته.
وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق، أهمية الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو الدخل غير الثابت.
يذكر أن برنامج حساب المواطن كشف في وقت سابق، عن موعد صرف الدفعة 68 لشهر يوليو الجاري.