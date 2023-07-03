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إدخال معدل المتوسط لآخر 12 شهرًا

توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل متذبذب، فيتم إدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، على سؤال أحد الأشخاص، بشأن الدخل غير الثابت وكيفية إضافته.

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التذكير بالدخل غير الثابت

وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق، أهمية الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو الدخل غير الثابت.

صرف الدفعة 68

يذكر أن برنامج حساب المواطن كشف في وقت سابق، عن موعد صرف الدفعة 68 لشهر يوليو الجاري.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة المقبلة من الدعم في حسابات المستفيدين في موعدها الدوري في اليوم العاشر من شهر يوليو الجاري.

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