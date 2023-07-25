توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الإضافي المقدم تنفيذًا للتوجيه الكريم مستمر حتى دفعة شهر يوليو 2023.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: هل دفعة حساب المواطن الشهر هذا مدعوم أم لا.

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع تويتر مع السائل، حيث قال: تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023.

وأعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.