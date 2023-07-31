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أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية

توضيح من حساب المواطن بشأن دعم أغسطس

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن دعم أغسطس
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن أن الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن مستمر وقائم كما هو، وفي حال حدوث تغيير سيتم الإعلان عنه.

دعم أغسطس

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحمد الحربي قائلًا: هل حساب المواطن مستمر وهل ينزل الشهر القادم؟

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بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع تويتر، موضحًا أن البرنامج لا يزال قائمًا، علمًا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وفي حال حدوث أي تغيير سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للبرنامج.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

 

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