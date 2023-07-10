توضيح من حساب المواطن لحاملي الماجستير والدكتوراه

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الحصول على الماجستير والدكتوراه ليس له تأثير على مبلغ الدعم المقدم من البرنامج.

وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إن ذلك لا يؤثر على الدعم المقدم والذي يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق حيث تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان للحاصلين على الماجستير والدكتوراه مبلغ إضافي من حساب المواطن؟.

إيداع دفعة يوليو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري، شاملًا الدعم الإضافي، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأشار البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن الإيداع مستمر في حسابات المستفيدين حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.