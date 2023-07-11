توضيح هام من حساب المواطن بشأن دفعة يوليو

أوضح حساب المواطن، أنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيدع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع يمكن رفع طلب بذلك.

الدفعة مدفوعة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، حيث قال السائل: من أمس ما نزل لي شيء ودخلت على البوابة، وطلع لي-حالة الصرف مدفوعة- ماذا تعني وما المشكلة؟

بدوره رد حساب المواطن على السائل موضحًا، أنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” وذلك من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس الاثنين، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.