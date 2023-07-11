توضيح هام من حساب المواطن بشأن دفعة يوليو 650 مليون يورو تكلفة أعمال الشغب بفرنسا باريس سان جيرمان ينافس الهلال لضم بيرناردو سيلفا طيار يطلب من 12 راكبًا النزول بعد فشل الطائرة في الإقلاع أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال هدايا لقاصدات بيت الله الحرام وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية فيصل بن فرحان: ملتزمون بدعم الجهود الرامية لحل الصراع بالطرق السلمية 20 مليون يورو شرط البايرن لبيع ساديو ماني إلى الأهلي
أوضح حساب المواطن، أنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيدع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع يمكن رفع طلب بذلك.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، حيث قال السائل: من أمس ما نزل لي شيء ودخلت على البوابة، وطلع لي-حالة الصرف مدفوعة- ماذا تعني وما المشكلة؟
بدوره رد حساب المواطن على السائل موضحًا، أنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” وذلك من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.
وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس الاثنين، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.