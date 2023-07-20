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مع الحديث عن اتجاهات أصحاب الحزبيات

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى
المواطن - فريق التحرير

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انطلق اليوم برنامج التوعية الفكرية لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تحت شعار “دور الفتوى في أمن المجتمع” بتنظيم فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء في منطقة عسير.

تفاصيل اللقاء

وبدأ اللقاء بالقرآن الكريم تلاه الشيخ خالد الجليل مستشار النائب ثم كلمة مدير عام الفروع فهد النشوان شرح فيها أهمية هذه اللقاءات وأثرها على الباحثين.

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عقب ذلك، قام الشيخ الدكتور محمد بازمول مفوض الإفتاء بمكة المكرمة بمداخلة تحدث فيها عن تحقيق مقصد حفظ الجماعة ونظام الأمة، ثم مداخلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي مفوض الإفتاء بالمدينة المنورة تحدث فيها عن اتجاهات أصحاب الحزبيات والإسلام السياسي والحذر منه ثم اختتم اللقاء بمداخلة الشيخ الدكتور عبدالمجيد العساكر المستشار والمشرف على البرنامج تحدث فيها عن دور الفتوى في أمن المجتمع.

نجاح اللقاء

من جهة أخرى أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير سعيد القحطاني، حرص أمير منطقة عسير على المشاركة وإنجاح مثل هذه اللقاءات والبرامج ودعمها.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الثالث لمنسوبي الرئاسة في برنامج التوعية الفكرية، حيث بلغ عدد المتدربين في البرامج تجاوز الخمسين باحثًا.

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