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مصحوبة بأتربة تحد من الرؤية

توقعات الأرصاد اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
توقعات الأرصاد اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير قد تمتد إلى منطقة الباحة,كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية,في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف و تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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