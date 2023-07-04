توقعات بأمطار غزيرة وتحذيرات من طقس جازان

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، زيادة هطول الأمطار الغزيرة جراء السحب الركامية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومنطقة المكرمة في هذا التوقيت من العام.

وأوضح العقيل خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية” أن الأجواء الصيفية في هذه المناطق رائعة لاسيما في المرتفعات، حيث تصبح درجات الحرارة الصغرى أقل من 15 مئوية خاصة في قمم جبال السودة.

طقس جازان

وأضاف العقيل أن منطقة جازان في مثل هذا التوقيت من العام تتأثر بالسحب الركامية الرعدية الممطرة، خاصة سواحلها التي تتعرض لعواصف رعدية عنيفة، داعيًا المواطنين للابتعاد عن الأدوية والسيول .

سحب ركامية

ونبه العقيل أنه في حال حدوث سحب ركامية رعدية ممطرة على السواحل وقمم الجبال، ينبغي الابتعاد عن المناطق المرتفعة وعدم الاحتماء بالأشجار في حال حدوث برق ورعد والابتعاد عن الأعمدة، منوهة إلى إمكانية الاحتماء بالسيارة في مثل هذه الحالات.

درجات الحرارة

كما توقع العقيل أجواء حارة على القطاع الشرقي والأوسط، حيث تصل أعلى درجات الحرارة في الأحساء والخرج إلى 45 مئوية، فيما تكون الأجواء الساحلية رطبة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تصبح الأجواء مستقرة على مناطق شمال السعودية.