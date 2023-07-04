حقيقة احتراق برج إيفل عقب أحداث شغب في فرنسا الناتج المحلي الزراعي للسعودية يحقق 100 مليار ريال أرقام مميزة لـ جوتا بعد انضمامه لـ الاتحاد عمليات احتيال عالمية تستهدف اقتصاد السعودية إنقاذ مغامر تاه في المحيط 137 يوماً إطلاق مبادرة غادر بلا أمتعة لتسهيل حركة الحجاج مادة الأسبارتام مسرطنة ويمتد ضررها إلى الكلى توقعات بأمطار غزيرة وتحذيرات من طقس جازان مسافر يحاول فتح باب الطائرة أثناء الإقلاع ويثير الرعب تقارير عالمية: السعودية أبهرت العالم بتنظيم موسم حج 2023
توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، زيادة هطول الأمطار الغزيرة جراء السحب الركامية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومنطقة المكرمة في هذا التوقيت من العام.
وأوضح العقيل خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية” أن الأجواء الصيفية في هذه المناطق رائعة لاسيما في المرتفعات، حيث تصبح درجات الحرارة الصغرى أقل من 15 مئوية خاصة في قمم جبال السودة.
وأضاف العقيل أن منطقة جازان في مثل هذا التوقيت من العام تتأثر بالسحب الركامية الرعدية الممطرة، خاصة سواحلها التي تتعرض لعواصف رعدية عنيفة، داعيًا المواطنين للابتعاد عن الأدوية والسيول .
ونبه العقيل أنه في حال حدوث سحب ركامية رعدية ممطرة على السواحل وقمم الجبال، ينبغي الابتعاد عن المناطق المرتفعة وعدم الاحتماء بالأشجار في حال حدوث برق ورعد والابتعاد عن الأعمدة، منوهة إلى إمكانية الاحتماء بالسيارة في مثل هذه الحالات.
كما توقع العقيل أجواء حارة على القطاع الشرقي والأوسط، حيث تصل أعلى درجات الحرارة في الأحساء والخرج إلى 45 مئوية، فيما تكون الأجواء الساحلية رطبة على سواحل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تصبح الأجواء مستقرة على مناطق شمال السعودية.
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل يتحدث لـ #الإخبارية عن درجات الحرارة المتوقعة في عدة مناطق بالمملكةhttps://t.co/dgAqpQ3BED#برنامج_اليوم pic.twitter.com/SeYDM2C65Z
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 4, 2023