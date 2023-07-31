توقعات بارتفاع الحرارة درجتين خلال أغسطس

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كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن توقعاته للمناخ في السعودية خلال شهر أغسطس.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن توقعات المناخ تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي والتي تصل إلى درجتين على مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان ونجران، بينما تصل إلى درجة ونصف على باقي مناطق السعودية باستثناء أجزاء من منطقتي الشرقية وتبوك، فتكون أعلى من معدلها بدرجة واحدة.
كما توقع مركز الأرصاد هطول الأمطار حول معدلها الطبيعي على معظم المناطق.
وفي وقت سابق أوضح خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن شهر أغسطس يعتبر من مواسم الأمطار على جازان وعسير بالدرجة الأولى ثم الباحة ومكة بالدرجة الثانية فالمدينة بالدرجة الثالثة ثم تبوك ثم أقصى جنوب غرب وغرب الرياض وحائل والقصيم ثم الجوف والشمالية، قد يمتد إلى أجزاء من وسط وشرق المملكة بشكل أقل.
وأضاف الحصيني أنه في الرابع والعشرين من أغسطس يدلق سهيل، ويخف الحر تدريجيًّا مع بقاء الأجواء حارة، لكن أخف مما سبقها من الأيام ،حيث يتلطف الليل ثم يبرد آخره تدريجيًّا ويكثر التمر، وترتفع في آخره المياه في الآبار والقلبان تبعًا لتناقص درجات الحرارة.
تشير توقعات مناخ #المملكة لشهر #أغسطس إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي، وهطول #الأمطار حول المعدل الطبيعي على معظم المناطق. #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/KdMZtUWZKH
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 31, 2023