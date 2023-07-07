توقعات بارتفاع درجة الحرارة لـ 50 مئوية في الشرقية

حذر المتحدث الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، من توقعات بارتفاع درجات الحرارة لـ 50 درجة في المنطقة الشرقية.

وأوضح القحطاني، خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية”، أنه يتوقع معدلات رطوبة عالية في المناطق الساحلية والغربية.

وأضاف أنه يتوقع أجواءً باردة ممطرة في مناطق المرتفعات، حيث تبقى مرتفعات السعودية من الطائف وحتى جازان معرضة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

كما توقع القحطاني أن تشهد معظم مناطق السعودية، هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة كلما اتجهنا شرقًا.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على عموم المناطق تتراوح ما بين 38 وحتى 48 درجة مئوية، مع أجواء معتدلة على المناطق الساحلية والغربية.

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من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف مركز الأرصاد أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.