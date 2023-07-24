توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة

أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن أعلى درجة حرارة سجلت بالسعودية في فصل الصيف كانت 51 درجة مئوية في الظل على محافظة الأحساء.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في هذه المعدلات الفترة المقبلة بواقع 48 لـ 49 مئوية، خاصة مع تأثر مناطق السعودية بما يسمى “رياح الهند الموسمية” التي عادة ما تساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن شهر أغسطس أصبح على الأبواب والذي يعد أعلى شهور الصيف حرارة بالسعودية، متوقعًا أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة مع حركة لنشاط الرياح السطحية ما يؤدي لإثارة الأتربة على بعض مناطق السعودية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.