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درجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية

توقعات باستمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
توقعات باستمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية بدرجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية.

درجات الحرارة

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم في جدة درجة الحرارة العظمى وصلت إلى 46 درجة مئوية، أما في الدمام وصلت 48 درجة مئوية، وفي العاصمة الرياض وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

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ولفت محلل الأرصاد أن هذه المؤشرات تدل على استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة الأسبوع القادم.

موجة حارة

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأصفر بوجود موجة حارة على الشرقية والرياض اليوم وسط توقعات بأن تستمر حتى ساعات المساء.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الموجة الحارة في الشرقية تشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية أو أكثر.

وتؤثر الموجة الحارة في الرياض على الأفلاج والخرج والسليل والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية أو أكثر.

 

 

 

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