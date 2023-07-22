توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح المركز في، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين (48-50) ْعلى المنطقة الشرقية وبين (46-48) على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك الطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي و الأوسط و بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي و الأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي و الأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.
⚠️ يتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. (48-50) ْم على المنطقة #الشرقية و (46-48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة #الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة #القصيم والأجزاء الغربية من منطقة #المدينة_المنورة@emara_sharqia… pic.twitter.com/bNb4g5D0fP
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 22, 2023