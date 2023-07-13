توقعات برفع الناتو القيود عن مبيعات الأسلحة التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا تتوقع أن يرفع جميع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العقوبات والقيود المفروضة على قطاع الدفاع التركي، نقلًا عن وسائل إعلام تركية.

وصرح أردوغان للصحفيين لدى عودته من قمة حلف الناتو في ليتوانيا بأن وزراء أتراكًا سيعقدون مزيدًا من المحادثات مع نظرائهم الأميركيين بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16.

انضمام تركيا للناتو

وقال أردوغان أيضا إن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين التقى بهم كان لهم موقف إيجابي بشأن إحياء مساعي انضمام تركيا للاتحاد.

وأضاف الرئيس التركي: “بعد الخطوات الإيجابية التي رأيناها من الاتحاد الأوروبي، سنبدأ في العمل على تنفيذ الوعود التي قطعناها”، وذلك بعد أيام من موافقته المفاجئة على إرسال طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو إلى البرلمان التركي.