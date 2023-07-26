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تشمل تأثيرتها تدنيًا في مدى الرؤية

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من وجود رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدي الرؤية الأفقية علي المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة التي يتوقع أن تشهدها المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ9 صباح غدٍ الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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الطقس المتوقع

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- ارتفاعًا في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان.

سحب رعدية

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان، قد تمتد إلى عسير.

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