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درجات الحرارة تتجاوز 48 مئوية أو أكثر

توقعات بموجة حارة على الشرقية والرياض غدًا

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
توقعات بموجة حارة على الشرقية والرياض غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأصفر بوجود موجة حارة على الشرقية والرياض يوم غد السبت، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الموجة الحارة في الشرقية تشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية أو أكثر.

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وتؤثر الموجة الحارة في الرياض على الأفلاج والخرج والسليل والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية أو أكثر.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة إلى جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران (شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

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