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تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل

توقعات بهطول الأمطار على 4 مناطق بدءًا من الغد

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
توقعات بهطول الأمطار على 4 مناطق بدءًا من الغد
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار على عدد من المناطق، بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن مخرجات النموذج العددي السعودي، توقعت ازدياد فرص هطول الأمطار على عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة ابتداءً من غد الجمعة وحتى نهاية الأسبوع القادم.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

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