توقعات بهطول الأمطار على 4 مناطق بدءًا من الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار على عدد من المناطق، بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى نهاية الأسبوع المقبل.
وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن مخرجات النموذج العددي السعودي، توقعت ازدياد فرص هطول الأمطار على عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة ابتداءً من غد الجمعة وحتى نهاية الأسبوع القادم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
🔴 يُتوقع – بمشيئة الله – ازدياد فرص هطول #الأمطار على #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة ابتداءً من غدٍ #الجمعه وحتى نهاية الأسبوع القادم.@emartasir @jazangov @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/gqZ3h1fTib
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 13, 2023