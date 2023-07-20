توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 50 مئوية بالشرقية غدًا

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كشفت آخر الخرائط الجوية التابعة لمركز طقس العرب، أن المملكة العربية السعودية ستبقى تحت تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، حيث يكون الطقس مستقرًا في غالبية المناطق يومي الجمعة والسبت، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في كافة مناطق السعودية.
وأضاف مركز طقس العرب، أنه يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في معظم مناطق السعودية عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تكون درجات الحرارة في مستويات أربعينية بل وتلامس الـ 50 درجة مئوية في أجزاء من المنطقة الشرقية.
في حين تسود أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرص هطول أمطار متفرقة.
ومن المنتظر أن تنشط سرعة الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة يوم الجمعة على الساحل الغربي وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار مركز طقس العرب إلى أن نشاط الرياح الشمالية الغربية سيتجدد يوم السبت على أجزاء مختلفة من غرب السعودية، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية وتحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المكشوفة و الطرق السريعة.