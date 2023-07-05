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نشاط رياح البوارح سيتراجع على شرق ووسط المملكة

توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ 50 مئوية

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ 50 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الطقس في السعودية خلال الأيام القادمة، حيث قال: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية اشتدادًا في المُرتفع الجوي شبه المداري، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.

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ارتفاع ملموس

وتوقع طقس العرب أن تميل درجات الحرارة للارتفاع غدًا الخميس، ويكون هذا الارتفاع ملموسًا أكثر نهاية الأسبوع؛ حيث تقترب حينها درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية بما فيها الأحساء، كما تكون ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق مع طقس يوصف بأنه شديد.

نشاطر الرياح

ولفت إلى أنه من المُنتظر أن يتراجع نشاط رياح البوارح على شرق ووسط السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سادت طيلة الأسبوع وتسببت بإثارة الأتربة والغبار وتدنًّ في مدى الرؤية في مناطق عِدّة.

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