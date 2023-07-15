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الأهلي والنصر يفكران في ضمه

توماس توخيل يُلمح لإمكانية رحيل ساديو ماني عن بايرن ميونخ

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
توماس توخيل يُلمح لإمكانية رحيل ساديو ماني عن بايرن ميونخ
المواطن - فريق التحرير

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ألمح المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني إلى أن السنغالي ساديو ماني قد يغادر البايرن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال توخيل في تصريحات صحفية اليوم: ” لدينا كوكبة من النجوم تجعل بقاء ماني في البايرن صعب، اللاعب يعرف هذا أيضًا، ماني لديه عقد مع البايرن وهو يريد البقاء ونحن نحترم هذا”.

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وأضاف توخيل: ” إنه أول يوم في التدريب استعدادًا للموسم الجديد ومن الوارد حدوث أي شيء في عالم كرة القدم”.

صورة متداولة تثير الجدل

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ماني وهو يحصل على التأشيرة للسفر إلى السعودية، حيث توقع كثيرون أن اللاعب السنغالي سينتقل لأحد أندية دوري روشن في ظل رغبة الأهلي والنصر بالتعاقد معه.

وكشفت تقارير أن محامي اللاعب ماني قال إن النجم السنغالي حصل على التأشيرة للتوجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة.

وكان اسم اللاعب السنغالي ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ في صيف العام الجاري، وذلك بعد دخوله في خلاف مع زميله الألماني ليروى ساني منذ لقاء البايرن ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ساديو ماني

شرط رحيل ساديو ماني

وقالت Sky Sport الألمانية إن البايرن لا يمانع رحيل نجمه السنغالي ماني صاحب الـ 31 عامًا للراقي مقابل 20 مليون يورو.

وسيعتمد الأهلي على نجاحه في ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي من أجل إقناع ساديو ماني بالالتحاق بمواطنه في الراقي.

يذكر أن ماني كان قد فاز مع المنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب منتخب مصر في المباراة النهائية.

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