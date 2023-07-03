تونالي ينضم لنيوكاسل يونايتد حتى 2028

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإيطالي ساندرو تونالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان.

نيوكاسل يضم ساندرو تونالي

ونشر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لاعبه الجديد، وعلق عليها قائلًا: “يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من فريق ميلان الإيطالي”.

وأضاف: “ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها، ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028.. مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!”.

وأكدت تقارير أن تونالي انتقل من ميلان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بجانب متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو، وسيحصل النادي الإيطالي على 10% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

تألق نيوكاسل يونايتد

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وأنهى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع برصيد 71 نقطة من الفوز 19 مرة والتعادل 14 مرة وخسر 5 مرات.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2002/ 2003، حينما كان آلان شيرر قائدًا للماكبايس، لذلك تسعى الإدارة لضم صفقات قوية.