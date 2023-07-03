Icon

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم Icon موقف جيرارد من عرض نادي الاتفاق Icon فابريزيو رومانو: بروزوفيتش وقع للنصر حتى 2026 Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين والحشيش بالرياض Icon مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع Icon البيئة لغير السعوديين: سارعوا بإخراج المواشي قبل 31 أغسطس Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان Icon العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى Icon طيران ناس يتسلم طائرتين إيرباص جديدتين من طراز A320neo Icon توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قادمًا من صفوف ميلان

تونالي ينضم لنيوكاسل يونايتد حتى 2028

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
تونالي ينضم لنيوكاسل يونايتد حتى 2028
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًا مع النجم الإيطالي ساندرو تونالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان.

نيوكاسل يضم ساندرو تونالي

ونشر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لاعبه الجديد، وعلق عليها قائلًا: “يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من فريق ميلان الإيطالي”.

قد يهمّك أيضاً
5 مدربين برتغاليين بـ دوري روشن في الموسم المقبل

5 مدربين برتغاليين بـ دوري روشن في الموسم المقبل

تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان

تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان

تونالي إلى نيوكاسل يونايتد
أرقام تونالي – المصدر @NUFC

وأضاف: “ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها، ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028.. مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!”.

ساندرو تونالي
تونالي – المصدر theathletic

وأكدت تقارير أن تونالي انتقل من ميلان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بجانب متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو، وسيحصل النادي الإيطالي على 10% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

ساندرو تونالي
تونالي – المصدر thesun

تألق نيوكاسل يونايتد

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وأنهى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع برصيد 71 نقطة من الفوز 19 مرة والتعادل 14 مرة وخسر 5 مرات.

نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
لاعبو نيوكاسل في الدوري

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2002/ 2003، حينما كان آلان شيرر قائدًا للماكبايس، لذلك تسعى الإدارة لضم صفقات قوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة