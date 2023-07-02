تونسي حاول إنقاذ شقيقه من بئر فمات معه

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كشفت وسائل إعلام تونسية، أن شقيقين تونسيين لقيا مصرعهما داخل بئر بعمق 7 أمتار، حيث انتشل عناصر الحماية المدنية جثتيهما، في حين نقلت وسائل إعلام أن أحدهما كان يسعى لإنقاذ الآخر، اليوم الأحد، في تونس.
وبحسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس في تونس ، منير عروم، لإذاعة موزاييك”، فإن فرقة من الحماية المدنية انتشلت جثتي الشقيقين من داخل بئر عمقها 7 أمتار، في منطقة قرعة اللطايفة بمنطقة مطماطة، بعد أن علقا بداخله.
وذكرت “موزاييك” أن التقارير الأولية تفيد بأن أحد الأخوين نزل إلى البئر فعلق فيها، قبل أن يلتحق به شقيقه محاولًا إنقاذه، غير أنه لم يستطع النجاة هو الآخر.
وأردف المصدر نفسه أن جثتي الضحيتين نقلتا إلى قسم التشريح بالمستشفى الجهوي بقابس، فيما تعهد الحرس الوطني في مطماطة بتوسيع التحقيق في الواقعة.
من جهتها، أفادت قناة “التاسعة” التونسية بأن وحدة النجدة والإنقاذ للحماية المدنية بقابس انتشلت جثتين لشابين يبلغ أحدهما 36 عامًا، والثاني في الـ24 من عمره.