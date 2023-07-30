تونسي ينقذ 17 فرنسيًا من حريق بمبنى سكني

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كشفت وسائل إعلام تونسية، الأحد، أن تونسيًا يقيم في فرنسا أنقذ 17 شخصًا إثر اندلاع حريق بالعمارة.
وقالت إن وزير الخارجية نبيل عمار، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمواطن التونسي المقيم بفرنسا عز الدين حمدي، الذي نجح في إنقاذ 17 شخصًا على إثر اندلاع حريق بالعمارة التي يقطنها والتي تضم مخبزًا على ملكه، وفق بلاغ.
وأثنى نبيل عمار خلال هذا الاتصال على عمله البطولي وروح التضحية والشجاعة التي تميز بها، متمنيًا له مزيد التوفيق.
من المعروف أن امراة واحدة من ساكني العمارة التي أتت عليها النيران في فرنسا تعرّضت إلى حروق وهي الوحيدة التي لم يتمكن البطل عز الدين حمدي من إنقاذها.