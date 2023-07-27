تونس تسيطر على جميع الحرائق

أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، أمس الأربعاء، السيطرة الكاملة على جميع الحرائق التي نشبت في عدد من مناطق البلاد، ومنها غابات طبرقة وجندوبة وباجة وبنزرت وجبل سمامة والعديد من المناطق.

السيطرة على الحريق

جاء ذلك في كلمة لوزير الداخلية التونسي، خلال جلسة استماع في البرلمان التونسي، بخصوص الحرائق والهجرة غير النظامية والأمن العام والتوجهات الإستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة، بحسب صحيفة “الشروق” التونسية.

وأردف الوزير: “أن أعوان الإدارة العامة للحماية المدنية والحرس الوطني وعناصر الجيش التونسي التي تدخلت بكل تنظيم ووفق مخططات مدروسة وواضحة، أدت إلى نتائج إيجابية من أبرزها عدم تسجيل خسائر في الأرواح”.

ولفت الوزير التونسي إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا للاختناق والبالغ عددهم 12، جراء الدخان المتصاعد من الحرائق المجاورة للمناطق السكنية، تم إسعافهم وهم بحالة صحية جيدة.

وتابع أن الـ600 ساكن الذي تم إجلاؤهم من الغابات والحقول المتاخمة للحرائق قد عادوا جميعًا إلى منازلهم.

وتشهد تونس والجزائر ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وسط استمرار حرائق الغابات، التي راح ضحيتها في الإحصاءات الأخيرة 34 شخصًا من بينهم 10 عسكريين.