تونس تعثر على حطام طائرة مروحية سقطت قبل شهرين

قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة: إنها عثرت على حطام طائرة عسكرية سقطت في السابع من يونيو الماضي في السواحل الشمالية؛ ما أدى إلى وفاة أربعة عسكريين كانوا على متنها.

مكان سقوط الطائرة

وبحسب بيان الوزارة فإن فريقًا من الغواصين نجح في تحديد مكان سقوط الطائرة قرب سواحل منطقة كاب سيرات بولاية بنزرت شمال البلاد، قبل أن يتم انتشال حطام الطائرة المروحية من قاع البحر باعتماد الوسائل الذاتية لجيش البحر.

وكانت الطائرة في مهمة طيران ليلي قبل أن تفقد وزارة الدفاع الاتصال بها.

وعثر على جثث ثلاثة عسكريين وأجزاء من حطام الطائرة في أعمال تمشيط أولى ويوم 15 يونيو عثر على جثة العسكري الرابع.