تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع ساديو ماني تونس تعثر على حطام طائرة مروحية سقطت قبل شهرين توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي صواريخ تتطاير في سماء روسيا التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لرئيس الإمارات هل ينضم ساديو ماني إلى الأهلي بعد رياض محرز ؟ ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو حُكم علي استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرضها للتلف الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة: إنها عثرت على حطام طائرة عسكرية سقطت في السابع من يونيو الماضي في السواحل الشمالية؛ ما أدى إلى وفاة أربعة عسكريين كانوا على متنها.
وبحسب بيان الوزارة فإن فريقًا من الغواصين نجح في تحديد مكان سقوط الطائرة قرب سواحل منطقة كاب سيرات بولاية بنزرت شمال البلاد، قبل أن يتم انتشال حطام الطائرة المروحية من قاع البحر باعتماد الوسائل الذاتية لجيش البحر.
وكانت الطائرة في مهمة طيران ليلي قبل أن تفقد وزارة الدفاع الاتصال بها.
وعثر على جثث ثلاثة عسكريين وأجزاء من حطام الطائرة في أعمال تمشيط أولى ويوم 15 يونيو عثر على جثة العسكري الرابع.