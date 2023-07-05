رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة توهج شمسي يضرب الغلاف الجوي العلوي للأرض قرار السعودية وروسيا بشأن النفط يحافظ على وحدة أوبك بلس الأهلي يعلن التعاقد مع روبيرتو فيرمينو حتى 2026 الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا أغنياء العالم بقيادة إيلون ماسك يضيفون 852 مليار دولار لثرواتهم مقتل جندي وانفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية بجنين جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول للبكالوريوس والدبلوم مقتل طفل برصاصة في الرأس يثير غضبًا عارمًا بالأردن شاب يحقق حلمه بجولة حول العالم بركوب الدراجة
سبب توهج شمسي، وقع في 2 يوليو الجاري، تعتيمًا لاسلكيًّا قصيرًا، ولكنه مكثف في غرب الولايات المتحدة والمحيط الهادئ؛ حيث ضرب الغلاف الجوي العلوي للأرض.
وبحسب موقع ساينس أليرت أطلقت منطقة بقعة شمسية نشطة تسمى AR 3354 توهجًا شمسيًّا من الدرجة X- وهي أقوى فئة.
وقالت الجمعية الفلكية بجدة: إن الشمس تعيش حاليًّا حالة من النشاط لم تحدث منذ العام 2002، حيث كانت فيها أعداد البقع الشمسية مرتفعة كما هي الآن.
وأضافت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن متوسط عدد البقع الشمسية لشهر يونيو 2023م كان (163)، وفقًا لمركز تحليل بيانات المرصد الملكي للتأثيرات الشمسية في بلجيكا، وهذا يتفوق على جميع الأشهر السابقة منذ شهر سبتمبر 2022م.