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توهج شمسي يضرب الغلاف الجوي العلوي للأرض

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
توهج شمسي يضرب الغلاف الجوي العلوي للأرض
المواطن - فريق التحرير

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سبب توهج شمسي، وقع في 2 يوليو الجاري، تعتيمًا لاسلكيًّا قصيرًا، ولكنه مكثف في غرب الولايات المتحدة والمحيط الهادئ؛ حيث ضرب الغلاف الجوي العلوي للأرض.

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توهج الشمس

وبحسب موقع ساينس أليرت أطلقت منطقة بقعة شمسية نشطة تسمى AR 3354 توهجًا شمسيًّا من الدرجة X- وهي أقوى فئة.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة: إن الشمس تعيش حاليًّا حالة من النشاط لم تحدث منذ العام 2002، حيث كانت فيها أعداد البقع الشمسية مرتفعة كما هي الآن.

نسبة غير متوقعة

وأضافت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن متوسط ​​عدد البقع الشمسية لشهر يونيو 2023م كان (163)، وفقًا لمركز تحليل بيانات المرصد الملكي للتأثيرات الشمسية في بلجيكا، وهذا يتفوق على جميع الأشهر السابقة منذ شهر سبتمبر 2022م.

 

 

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