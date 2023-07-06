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يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسًا جديًّا لتويتر

تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب تطبيق ثريدز

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب تطبيق ثريدز
المواطن - فريق التحرير

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هددت شركة تويتر بمقاضاة ميتا؛ بسبب تطبيق ثريدز، وفقًا لوكالة رويترز.

وأطلقت شركة ميتا، المالكة لمنصة “فيسبوك”، اليوم الخميس، رسميًّا تطبيق ثريدز الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسًا جديًّا لمنصة “تويتر”، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.

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إطلاق تطبيق ثريدز رسميًّا

ويعد تطبيق ثريدز أكبر تحدٍّ لـتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

ميتا تطرح تطبيقًا منافسًا لـ تويتر قريبًا

أهلًا بكم في ثريدز

وبات تطبيق ثريدز متوفرًا حاليًّا في متجري أبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت جرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك، إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضًا نتفليكس.

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد: “لنبدأ الآن. أهلًا بكم في ثريدز”.

ميتا تطرح تطبيقًا منافسًا لـ تويتر قريبًا

 

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