كاكا يرافق أنشيلوتي في منتخب البرازيل إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال برلسكوني يترك مليارات الدولارات كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه كلية الملك خالد العسكرية تعلن بدء التسجيل لحملة الشهادة الجامعية والثانوية فيكتور سيموس يتواجد مع فيرمينو في تدريبات الأهلي معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن سبب رفض نجم فلامنجو الانضمام إلى الهلال ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب تطبيق ثريدز
هددت شركة تويتر بمقاضاة ميتا؛ بسبب تطبيق ثريدز، وفقًا لوكالة رويترز.
وأطلقت شركة ميتا، المالكة لمنصة “فيسبوك”، اليوم الخميس، رسميًّا تطبيق ثريدز الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسًا جديًّا لمنصة “تويتر”، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.
ويعد تطبيق ثريدز أكبر تحدٍّ لـتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.
وبات تطبيق ثريدز متوفرًا حاليًّا في متجري أبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت جرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك، إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضًا نتفليكس.
وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد: “لنبدأ الآن. أهلًا بكم في ثريدز”.