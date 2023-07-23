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تغيير العلامة التجارية للمنصة الشهيرة

تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق
المواطن - فريق التحرير

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يخطط الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتغيير شعار منصة تويتر المرتبط بطبيعة التفاعل عليها، حيث جاء لفظ تغريدة من صورة الطائر الأزرق الشهيرة على منصة التواصل الاجتماعي.

التخلي عن شعار تويتر

وقال ماسك، رئيس الشركة ومالكها، قبل ساعات، “قريباً سنقول وداعاً لعلامة تويتر التجارية، وبشكل تدريجي، لجميع الطيور”، مرسلاً بعض الرسائل غير المباشرة في مجموعة من التدوينات إلى تغيير كامل لهوية المنصة وربما اسمها الذي قد يصبح إكس (X).

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كانت أوراق رسمية في دعوى قضائية مقامة ضد “تويتر“، كشفت في مارس الماضي أن الشركة الأمريكية غيرت اسمها ولم تعد تحمل اسم “Twitter Inc”، وأن اسمها الحالي هو “X Corp”، إلا أن هذا لا يغير من اسم منصة تويتر.

دعوى قضائية ضد تويتر

وبحسب مستندات الدعوى، فإن لورا لوومر، إحدى الشخصيات المؤثرة من اليمين المتطرف على المنصة الاجتماعية، أقامت دعوى ضد شبكة التغريدات على خلفية حظر حسابها الشخصي في 2019، ومؤخراً قدمت شركة تويتر مستندات تظهر تحولها إلى “شركة إكس” بمقتضى عملية دمج.

المستندات المقدمة من جانب شركة إكس، (تويتر سابقاً)، تظهر أنها أصبحت مملوكة لشركة أم تُسمى “X Holdings Corp”.

تغييرات يشهدها تويتر

وبحسب تقرير نشره موقع “Slate”، فإن البوابة الإلكترونية لتسجيل الشركات في ولاية نيفادا الأمريكية تؤكد أن إيلون ماسك، مالك تويتر، أسس شركتين تحت مسمى “X Corp”، و”X Holdings Corp”، في التاسع من مارس، ومن ثم قام في يوم 15 من نفس الشهر بإجراء دمج للشركتين الجديدتين مع شركتين وهما “X Holdings I”، و”X Holdings II”.

أجرى ماسك سلسلة من التغييرات على “تويتر” منذ استحواذه على الشركة وتقلده منصب الرئيس التنفيذي في 2022، ربما أبرزها خدمة الحساب المميز “تويتر بلو” مقابل 8 دولارات شهرياً، وقدرة المستخدمين على إنشاء محتوى مدفوع، بحيث لا يمكن الوصول إليه إلا للمشتركين.

كذلك فرض “تويتر” حداً مؤقتاً على عدد التغريدات التي يمكن لأصحاب الحسابات رؤيتها كل يوم، ومنع مشاهدة التغريدات والصفحات الشخصية إلا بتسجيل الدخول إلى موقع منصة التواصل الاجتماعي.

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