تويتر سيتخلى قريبًا عن الطائر الأزرق

يخطط الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لتغيير شعار منصة تويتر المرتبط بطبيعة التفاعل عليها، حيث جاء لفظ تغريدة من صورة الطائر الأزرق الشهيرة على منصة التواصل الاجتماعي.

وقال ماسك، رئيس الشركة ومالكها، قبل ساعات، “قريباً سنقول وداعاً لعلامة تويتر التجارية، وبشكل تدريجي، لجميع الطيور”، مرسلاً بعض الرسائل غير المباشرة في مجموعة من التدوينات إلى تغيير كامل لهوية المنصة وربما اسمها الذي قد يصبح إكس (X).

كانت أوراق رسمية في دعوى قضائية مقامة ضد “تويتر“، كشفت في مارس الماضي أن الشركة الأمريكية غيرت اسمها ولم تعد تحمل اسم “Twitter Inc”، وأن اسمها الحالي هو “X Corp”، إلا أن هذا لا يغير من اسم منصة تويتر.

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023