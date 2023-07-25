تيك توك تطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى مكتوب

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر محتوى يتألف من نصوص فقط، مع العلم أن منشورات المنصة كانت تقتصر حتى اليوم على مقاطع الفيديو.

ميزة جديدة

وأوضحت شركة بايت دانس الصينية المالكة للمنصة في بيان لها، أن “الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة قصصهم وقصائدهم وغير ذلك من المحتويات المكتوبة، مما يوفر لمنشئي المحتوى طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم في المنصة”.

وتتيح تيك توك للمستخدمين الذين سينشرون محتوى مكتوبا إضافة صوت ما إلى النص، أو تحديد موقع أو فتح خانة التعليقات أو السماح لمستخدمين آخرين باستخدام خاصية “دويتس” التي تمكن المستخدم من نشر محتواه إلى جانب محتوى آخر.

طول المقاطع

وأكدت الشركة أنها رفعت الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو التي يمكن نشرها تدريجيا من 15 ثانية عند إطلاق المنصة عام 2017 إلى عشر دقائق، في خطوة تسعى فيها إلى زيادة الخدمات التي توفرها.