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تمنح المستخدمين طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم

تيك توك يضيف خيار المنشورات النصية مع تصاعد المنافسة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
تيك توك يضيف خيار المنشورات النصية مع تصاعد المنافسة
الموطن - فريق التحرير

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أعلن تطبيق تيك توك الصيني، أنه سيقدّم خدمة نشر منشورات نصية مع احتدام المنافسة بين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول المنصة إن الميزة الجديدة تمنح المستخدمين طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم.

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تيك توك يطلق ميزة جديدة

وأطلق “تيك توك“، في وقت سابق من هذا الشهر، خدمة بث موسيقى جديدة لمنصات منافسة مثل سبوتيفاي وأبل ميوزيك. ويأتي هذا بينما تخلّى موقع تويتر، أمس الاثنين، عن شعار العصفور الأزرق الشهير، وتحول إلى علامة X بالأبيض والأسود.

وسيُعرض الآن على مستخدمي “تيك توك” ثلاثة خيارات على التطبيق، سواء لنشر الصور أو مقاطع الفيديو أو الرسائل النصية.

أهم مميزات تيك توك

سيكون المستخدمون قادرين أيضًا على تخصيص المنشورات عن طريق إضافة الصوت أو الموقع أو “دويتس”، وهي ردود فعل فيديو على منشورات مستخدمي “تيك توك” الآخرين.

وقالت منصة “تيك توك” إن”هذه الميزات تجعل المنشورات النصية ديناميكية وتفاعلية مثل أي فيديو أو صورة منشورة”.

إصدار تجريبي لـ تيك توك

وأطلق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، مؤخرًا خدمة بث موسيقى جديدة، تيك توك ميوزيك، في البرازيل وإندونيسيا.

في الأسبوع الماضي، طرحت الشركة أيضا إصدارًا تجريبيًا من الخدمة في سنغافورة والمكسيك وأستراليا. وقال متحدث إن البرنامج سيسمح للمستخدمين “بالاستماع ومشاركة وتنزيل الموسيقى التي اكتشفوها على تيك توك، وكذلك مشاركة المقطوعات والفنانين المفضلين لديهم مع مجتمع تيك توك الخاص بهم”.

ميزات أخرى

يختبر التطبيق ميزات أخرى بما في ذلك الوضع الأفقي الجديد مع مستخدمين محددين حول العالم.

في عام 2021، أصبح تيك توك الوجهة الأكثر شعبية على الإنترنت في العالم مع حصول المنصة على عدد أكبر من الزيارات مقارنة بعملاق محرك البحث الأمريكي، غوغل.

اشتداد المنافسة بين وسائل التواصل

في ذلك العام، قال التطبيق أيضًا إن لديه أكثر من مليار مستخدم نشط على مستوى العالم.

اشتدت المنافسة بين شركات الوسائط الاجتماعية المتنافسة، مثل مالك ميتا وانستغرام، وX أي منصة تويتر التي أعيد تسميتها من قبل مالكها إيلون ماسك.

منصة ثريدز الجديدة

هذا الشهر، تم إطلاق منصة ميتا الجديدة، ثريدز، على متاجر تطبيقات أبل وأندرويد في 100 دولة، بما في ذلك بريطانيا.

وقال مارك زوكربيرغ، رئيس ميتا، في وقت لاحق، إن منصة ثريدز الخاصة بشركته قد سجلت أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام.

هذا الأسبوع أيضا، تم استبدال العلامة التجارية بلو بيرد على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بشعار يظهر علامة X بيضاء على خلفية سوداء.

وفقًا لماسك، سيتم تغيير مصطلح التغريدات أيضًا إلى “x’s”.

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