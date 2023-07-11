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تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في غضون خمسة أيام

ثريدز يتفوق على تشات جي بي تي كأسرع منصة نموًّا

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
ثريدز يتفوق على تشات جي بي تي كأسرع منصة نموًّا
المواطن - فريق التحرير

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أكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، أمس الاثنين، أن منصة ثريدز التي يراد بها منافسة تويتر تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقها مزحزحة بذلك منصة تشات جي بي تي عن لقب أسرع منصات الإنترنت نموًّا.

أسرع منصات الإنترنت نموًّا

وفي التفاصيل، سجلت منصة ثريدز أرقامًا قياسية لنمو المستخدمين منذ إطلاقها يوم الأربعاء الماضي، مع انضمام مشاهير وسياسيين وغيرهم من منتجي المحتوي إلى المنصة التي اعتبرها محللون أول تهديد كبير لتطبيق التدوينات القصيرة تويتر المملوك لإيلون ماسك.

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وأردف زوكربيرج في تدوينة على ثريدز “هذا في الغالب إقبال حدث بصورة تلقائية، فلم نقدم بعد عروضًا ترويجية كثيرة”.

وبتسجيل 100 مليون مستخدم في خمسة أيام، تفوق تطبيق ثريدز كثيرًا على تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي الذي أصبح التطبيق الأسرع نموًّا في عدد المستخدمين في التاريخ حين سجل هذا الرقم في يناير بعد شهرين من تدشينه، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة يو بي إس.

مقاضاة ميتا

ورد تويتر على تدشين ثريدز بالتهديد بمقاضاة ميتا بزعم أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي استخدم أسرار تويتر التجارية وغيرها من المعلومات السرية لبناء التطبيق.

وثريدز يشبه إلى حد كبير تويتر كما هو حال مواقع تواصل اجتماعي أخرى ظهرت في الأشهر القليلة الماضية بعد انزعاج المستخدمين من إدارة ماسك للمنصة. ويسمح ثريدز بمشاركات يصل طولها 500 حرف ويدعم الروابط والصور والمقاطع المصورة حتى خمس دقائق.

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