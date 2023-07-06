ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة

كشفت تقارير إعلامية أن تطبيق ثريدز، الذي أطلقته شركة ميتا بلاتفورمز، اجتذب أكثر من 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة من إطلاقه؛ ليكون أول تهديد حقيقي لتطبيق تويتر المملوك لإيلون ماسك، إذ استغل ثريدز تمكنه من الوصول إلى المليارات من مستخدمي إنستجرام ومظهره المشابه لمنافسه تويتر.

تطبيق ثريدز

وتصدر ثريدز، الذي أُطلق عليه لقب “قاتل تويتر”، التطبيقات المجانية على متجر (آب ستور) الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة اليوم الخميس.

ويأتي إطلاق ثريدز بعدما تبادل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضًا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وقالت جاسمين إنبيرغ كبيرة المحللين لدى إنسايدر إنتيليجينس: “بدأ النزال، وسدد زوكربيرغ لكمة قوية. بطرق كثيرة، ذلك بالضبط ما يمكن توقعه من ميتا: تنفيذ استثنائي وواجهة مستخدم سهلة التصفح”.

منافسون كثيرون لتويتر

وبرز منافسون كثيرون لتويتر بعد استحواذ ماسك عليها في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي، واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات فوضوية تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة.

وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميًّا.

ويمكّن ثريدز المستخدمين من نشر نصوص وروابط والرد على رسائل الآخرين وإعادة نشرها.

ولا يوجد بالتطبيق وسوم وكلمات بحث مفتاحية، وهو ما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم متابعة أحداث مباشرة مثلما يسعهم على تويتر.