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حطم الرقم القياسي لـ شات جي بي تي

ثريدز يصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام فقط

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
ثريدز يصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام فقط
المواطن - فريق التحرير

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سجل تطبيق “ثريدز” الذي أطلقته إنستجرام كمنافس لتويتر، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام، حسبما ذكرت مواقع تتبع البيانات اليوم، محطمة الرقم القياسي لأداة الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي”.

واستغرق “شات جي بي تي”، شهرين للوصول إلى علامة 100 مليون مستخدم واستغرق تطبيق مشاركة الفيديو “تيك توك”، واستغرق إنستجرام نفسه عامين ونصف للوصول إلى هذه العلامة بعد إطلاقه عام 2010، وفقا لـ “أ ف ب”.

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وتم نشر مواضيع ثريدز على متاجر تطبيقات أبل و أندرويد في 100 دولة في وقت متأخر من الأربعاء، على الرغم من أنها غير متوفرة في أوروبا لأن الشركة الأم ميتا غير متأكدة من كيفية التنقل في تشريعات خصوصية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

200 مليون مستخدم منتظم

ويعتقد أن لدى “تويتر” نحو 200 مليون مستخدم منتظم، لكنه عانى إخفاقات فنية متكررة منذ أن اشترى إيلون ماسك المنصة العام الماضي، وأقال آلاف الموظفين، وقام ماسك الذي يشغل أيضا منصب رئيس تسلا وسبي إكس، بإبعاد العديد من المستخدمين من خلال فرض رسوم على الخدمات المجانية سابقا والسماح للحسابات اليمينية المحظورة بالعودة إلى النظام الأساسي.

وظهر العديد من المنافسين لكن معظمهم منصات متخصصة دون القدرة على النمو على النطاق اللازم للإطاحة بتويتر، المواضيع تجدها أسهل لأنها مرتبطة بإنستجرام، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم منتظم.

وذكرت خدمة البيانات عبر الإنترنت Quiver Quantitative أن التطبيق تجاوز 100 مليون مستخدم في الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، المواقع الأخرى التي تستخدم عدد “الشارات” التي تلقاها مستخدمو إنستجرام الذين قاموا بتنزيل المواضيع يعتقدوا أن العلامة قد مرت في وقت سابق.

 

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