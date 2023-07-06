ثريدز Threads يحقق انطلاقة قوية بـ10 ملايين مشترك خلال ساعات

كشف مؤسس شركة “ميتا بلاتفورمز”، “مارك زوكربيرغ”، عن اشتراك 10 ملايين شخص في تطبيق Threads ثريدز بعد 7 ساعات من إطلاقه.

لكمة مرحة من Threads

ونشر مارك زوكربيرغ أول تغريدة له منذ أكثر من عقد، في أول لكمة مرحة لـ “إيلون ماسك”، بعد الدعوة التي أرسلها إليه للاقتتال داخل حلبة، والتي جاءت في اليوم الذي طرح فيه مؤسس “ميتا بلاتفورمز”، بديل “تويتر” الذي طال انتظاره.

ويمكن للمستخدمين إنشاء حساب في تطبيق Threads باستخدام حساب Instagram نفسه مع الاحتفاظ باسم الحساب نفسه، وكذلك متابعة الحسابات نفسها التي يتابعونها على Instagram هذا ويتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع فيديو بمدة تصل إلى 5 دقائق.

أتي ذلك، بعدما كشفت إنستغرام، التابعة لـ “ميتا” النقاب رسمياً عن “ثريدز” -Threads- والتي تعني “الخيوط” مساء أمس الأربعاء، والتي تعتبر التهديد الأكثر قوة حتى الآن لخدمة الوسائط الاجتماعية المتعثرة التي يمتلكها “ماسك”. بعد ساعات، قام “زوكربيرغ” بنشر تغريدة عبارة عن صورة لنسخة متطابقة من الرجل العنكبوت “Spider Man” في مواجهة بعضهما البعض.

كانت تغريدة زوكربيرغ الأولى له منذ عام 2012 وتأتي بعد أيام من تحدي ماسك لمؤسس ميتا في معركة في قفص.

خطوات تويتر الخاطئة

وتستفيد ثريدز Threads من سلسلة من الخطوات الخاطئة التي اتخذتها “تويتر” منذ أن استحوذ “ماسك” على الشركة مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حيث استغنى أغنى شخص في العالم عن آلاف الموظفين وخفف من سياسات الإشراف على المحتوى ووضع المستخدمين والمعلنين في سلسلة من التحديات التقنية.

وفي أحدث تغيير مثير للجدل في السياسة، حد “تويتر” من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها يومياً – وهو مقياس لدرء برامج كشط البيانات والروبوتات، وفقاً لما ذكره “ماسك”.