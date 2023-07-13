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في الجولة الـ 31 من الدوري المصري

ثلاثية تحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
ثلاثية تحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم النادي الأهلي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/ 2023.

مباراة الأهلي والزمالك

ودخل النادي الأهلي المباراة، ضاغطًا بكل قوة حتى سجل اللاعب حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة الثانية من تصويبة قوية.

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ثم عاد حسين الشحات وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 من تصويبة قوية كذلك، ثم اختتم المدافع التونسي علي معلول الشوط الأول بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 45.

مباراة الأهلي والزمالك - الأهلي المصري

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد فخري، أليو ديانج، أفشة، تاو، حسين الشحات، محمود كهربا”.

أما تشكيل الزمالك فجاء مكونًا من: “محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، حاتم سكر، أحمد فتوح، إبراهيما نداي، شيكابالا، سيد عبدالله نيمار، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري”.

وكان لقاء الدور الأول انتهى يوم 21 يناير الماضي، بفوز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد، حيث سجل محمود كهربا هدفًا ومحمد شريف هدفين.

مباراة الأهلي والزمالك - الأهلي المصري

 

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