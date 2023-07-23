ثلاثية لـ بيراميدز ضد الأهلي تُهديه النقاط الـ 3

انتهت مباراة بيراميدز ضد الأهلي، مساء اليوم الأحد، بفوز نادي بيراميدز بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 28 والتي كانت مؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان فريق بيراميدز تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 40.

بيراميدز ضد الأهلي

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء بيراميدز مما جعل الأهلي يقاتل لإحراز الهدف الأول، وفي وسط إهدار الفرص من قبل لاعبي الأهلي، نجح بيراميدز في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فخري لاكاي بعد خطأ قاتل من الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 77.

ثم سجل اللاعب مصطفى فتحي الهدف الثالث لـ بيراميدز في الدقيقة الـ 97.

وأهدر حسين الشحات، فرصة تقليص الفارق، وذلك بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ 100.

وبعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي، أصبح رصيد بيراميدز 73 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الأهلي عند 82 نقطة في المركز الأول.