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الشركة تستهدف زيادة رأسمالها إلى 250 مليون ريال

ثمار القابضة تسعى لطرح حقوق أولوية بـ150 مليون ريال

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
ثمار القابضة تسعى لطرح حقوق أولوية بـ150 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، عن تقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

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طرح أسهم حقوق أولوية

ووافق مجلس الإدارة لشركة “ثمار التنمية” في يونيو الماضي على تعديل توصيته إلى الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتصبح الزيادة بقيمة 150 مليون ريال بدلا من 100 مليون ريال.

ووفق البيانات، سيصبح رأس المال بعد الزيادة 250 مليون ريال بدلا من 100 مليون ريال، وعدد أسهمها 25 مليون سهم عادي بدلا عن 10 ملايين سهم.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 6.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 11597.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، والزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25%.

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، والكيميائية، وأمريكانا، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والراجحي، وجمجوم فارما، ومرافق ، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 480.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24149.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7مليون سهم.

 

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