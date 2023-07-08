ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي

ينتظر الجمهور مباراة الأهلي ضد الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، في ظل الصراع القوي بين الفريقين للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقبل مباراة القمة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، فيما يقع الفريق الأبيض في المركز الرابع برصيد 56 نقطة من 31 لقاء.

عواد وزيزو مهددان بالغياب

وهناك أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهدد بالغياب عن مباراة القمة بالدوري المصري، في حالة الحصول على بطاقة صفراء خلال مواجهة فيوتشر اليوم.

ويُعد حارس المرمى محمد عواد وأحمد مصطفى زيزو، هما المهددين بالغياب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأمر الذي قد دفع المدير الفني أوسوريو لعقد اجتماع معهما؛ وطالبهما بالهدوء وعدم الاعتراض على الحكم.

ويواجه الفريق الأبيض الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة القمة، فيما يسعى فيوتشر لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب.