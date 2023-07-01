جاتوزو يبتعد عن تدريب الأهلي

اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة إلى المدينة المنورة بوفون يتلقى عرضًا للعب في دوري روشن صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس فرنسا تنشر 45 ألف شرطي وعربات مدرعة وسط استمرار الاحتجاجات صورة متداولة لـ ماركو سيلفا في دبي تقربه من الهلال أو الأهلي صندوق الاستثمارات العامة الأوّل على منطقة الشرق الأوسط والـ 7 عالميًا إجراء منظار لحاجة ماليزية بطبية مكة تعرضت لتسمم بكتيري في الدم رسمياً.. واتساب يُتيح ميزة جديدة لنقل المحادثات بين هاتفين سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لفريقي ميلان ونابولي الإيطاليين لن يدرب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” إن المدرب الإيطالي صاحب الـ 45 عامًا لن يدرب الأهلي في الموسم المقبل.
وبحسب التقارير فإن جاتوزو صاحب الـ44 عامًا يملك أكثر من عرض في الدوري السعودي للمحترفين.
وتُوج نجم ميلان السابق بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان عامي 2003 و 2007.
وترغب أندية الهلال والنصر والأهلي في التعاقد مع مدربين من العيار الثقيل للتدريب في دوري المحترفين السعودي، حيث رُشح مؤخرًا كل من الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي والبرتغالي جوزيه مورينيو والمدرب الإسباني خولين لوبتيجي للتدريب في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.