جاتوزو يبتعد عن تدريب الأهلي

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لفريقي ميلان ونابولي الإيطاليين لن يدرب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” إن المدرب الإيطالي صاحب الـ 45 عامًا لن يدرب الأهلي في الموسم المقبل.

وبحسب التقارير فإن جاتوزو صاحب الـ44 عامًا يملك أكثر من عرض في الدوري السعودي للمحترفين.

ألقاب جاتوزو