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جاتوزو يبتعد عن تدريب الأهلي

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
جاتوزو يبتعد عن تدريب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لفريقي ميلان ونابولي الإيطاليين لن يدرب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي وليد سعيد المقرب من الراقي عبر حسابه في “تويتر” إن المدرب الإيطالي صاحب الـ 45 عامًا لن يدرب الأهلي في الموسم المقبل.

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وبحسب التقارير فإن جاتوزو صاحب الـ44 عامًا يملك أكثر من عرض في الدوري السعودي للمحترفين.

ألقاب جاتوزو

وتُوج نجم ميلان السابق بلقب كأس العالم عام 2006 مع المنتخب الإيطالي كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان عامي 2003 و 2007.

وترغب أندية الهلال والنصر والأهلي في التعاقد مع مدربين من العيار الثقيل للتدريب في دوري المحترفين السعودي، حيث رُشح مؤخرًا كل من الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي والبرتغالي جوزيه مورينيو والمدرب الإسباني خولين لوبتيجي للتدريب في الدوري السعودي للمحترفين في الفترة المقبلة.

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