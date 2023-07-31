جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي، حسين علي جاسم، اعتذاره لنجم الاتحاد، المصري طارق حامد، بعدما تسبب في تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الفريقين.

نجم الصفاقسي يعتذر

وقال جاسم: “أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد، بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي، حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي لم أؤذ لاعبًا”.

وأضاف نجم الصفاقسي عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “ويشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة، وأقدم اعتذاري الشديد له، وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى اللعب”.

جراحة لطارق حامد

وتعرض طارق حامد لإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي بالأمس، إثر تدخل عنيف من جاسم، حيث سقط على الأرض؛ قبل أن يركله في الوجه، ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء.

ولم يستطع طارق حامد استكمال المباراة، ليخرج متأثرًا بإصابته، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يعلن نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، عن خضوع نجمه المصري لعملية جراحية تكللت بالنجاح، وتمنى عودته سريعًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل رسميًا إلى منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط.