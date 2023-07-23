جامعة أم القرى تعلن نسب القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم

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أعلنت جامعة أم القرى نسب القبول الموزونة لبرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.
وأكدت جامعة أم القرى أنه يتوجب على الطالب المرشح للقبول بالجامعة، المساعدة بتأكيد ترشيح القبول من خلال بوابة القبول الموحد، وذلك حتى غد الاثنين الموافق 7 محرم 1445 هـ.
وأوضحت أن الدخول في الفرز القادم يكون تلقائيًا لغير المرشحين حال توفر مقاعد شاغرة، وإلا يستوجب تنفيذ أي إجراء سوى متابعة الطلب عبر بوابة القبول الموحد “تميز”.
ولفتت جامعة أم القرى إلى أن عدم تأكيد الترشيح الحالي أو إلغاء القبول يعتبر تنازل عن المقعد وخروج من مفاضلة الفرز الثاني.