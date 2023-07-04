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جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف مدربين ومدربات

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف مدربين ومدربات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن رغبتها في إتاحة الفرصة لاستقطاب مدربين ومدربات من كافة قطاعات الجامعة وخارجها للاستفادة من خبراتهم في التدريب.

مجالات التدريب:

– برامج القيادات الإدارية
– المهارات الإدارية لقائد المستقبل
– استراتيجيات التميز القيادي
– تطبيقات 6 سيجما في الإدارة ـ إدارة التغيير
– إدارة رأس المال البشري
– مهارات التفاوض والتأثير
– إدارة الصراعات في بيئة العمل
– ريادة الأعمال وإدارة المشاريع
– صنع القرارات وحل المشكلات
–  برنامج تطوير المهارات القيادية
– التطوير المهني الإداري
–  إستراتيجيات التحول الرقمي من التخطيط إلى التنفيذ
– تنمية الموارد البشرية وتخطيطها
– مهارات السكرتارية وإدارة المكاتب
– إستراتيجيات بناء الهوية والولاء الوظيفي
– أدوات الحكومة الذكية الاستشرافية للمستقبل
– معاير الأوشا لإجراءات الصحة والسلامة المهنية في العمل
– المفاهيم الأساسية لإدارة التميز المؤسسي
– إدارة الجودة الشاملة
– برنامج نظم الرقابة الداخلية في بيئة العمل
– تنمية مهارات الاتصال في الحوار
– الحوار في بيئة العمل
– برامج مالية ومحاسبية
– برنامج بيرما للرفاه الوظيفي والنفسي
– برنامج أمن المعلومات وإدارة المشاريع والإحصاء
– تمكين الأخصائيات المعرفي والمهني في مجال الإرشاد النفسي والاجتماعي
– نماذج وأدوات التغير المؤسسي

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الشروط المطلوبة:

– المؤهل العلمي الشهادة الجامعية كحد أدني.
– الحصول على شهادة مدرب معتمد.
– الخبرة التدريبية أو خبرة مهنية سنتين كحد أدنى.
– الالتزام بميثاق وأخلاقيات التدريب.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم الثلاثاء 1444/12/16هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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