جامعة الأميرة نورة تنظم يوم المهنة في سبتمبر

برعاية وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، تعتزم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في مركز الدعم الطلابي والمهني، تنظيم يوم المهنة 2023، معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب، خلال الفترة من 11- 13 سبتمبر المقبل، تحت شعار “طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني”، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

تعزيز سبل التعاون

ويهدف يوم المهنة إلى تعزيز سبل التعاون المثمر بين شباب الوطن من الجنسين، وجهات التوظيف، بما يساهم في تحقيق مستهدفات سوق العمل، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن نحو تنمية القدرات البشرية دعمًا وتمكينًا لمخرجات منافسة عالميًّا.

برنامج يوم المهنة

ويعد يوم المهنة والبرنامج العلمي المصاحب له، والمقابلات التجريبية، وسبل الإرشاد المهني المتخصص، بمثابة خطوة أولى نحو بوابة العمل، عبر إتاحة فرصة لقاء مثمِر بين ممثلي الجهات التوظيفية والتدريبية مع المقبلين على سوق العمل من الجيل الواعد من عموم أبناء وبنات الوطن لتأهيلهم وتمكينهم ورسم خارطة الطريق لوظيفة المستقبل.

الطاقة الاستيعابية

ويعمل مركز الدعم الطلابي والمهني، هذا العام على زيادة الطاقة الاستيعابية لمشاركة جهات التوظيف والتدريب، كما يصحب يوم المهنة 2023، برنامج علمي متميز يستهدف منح المقبلين على سوق العمل أدوات صناعة المستقبل الوظيفي، وتمكينهم من تحقيق الطموحات الأكاديمية والمهنية والوطنية.

فعاليات متنوعة

وتتنوع البرامج والفعاليات المهنية بالشراكة مع الجهات الرائدة لتشمل جلسات علمية ودورات وورش عمل تستهدف أهم احتياجات الباحثين عن العمل مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية: نحو كادر بشري منافس عالميًّا، الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، ومهارات المستقبل.

كما ينطوي البرنامج على جلسات إرشاد مهنية فردية وجماعية متخصصة إضافة إلى مساحات الحوار المهنية التفاعلية بقيادة متخصصي الموارد البشرية من مختلف القطاعات.

وكان يوم المهنة بنسخه السابقة قد سجلَ نجاحًا ملموسًا بتحقيق مستهدفاته الرئيسية واستضافة ما يفوق ١٠٠ ألف مستفيد ومستفيدة وبتواجد فعال لممثلي القطاعات المختلفة للتوظيف والتدريب.

وتستمر أعمال استقبال مشاركة جهات التوظيف والتدريب والتأهيل لسوق العمل من مختلف القطاعات حتى منتصف شهر أغسطس المقبل على رابط المشاركة –اضغط هنا– ولمزيد من التفاصيل عن يوم المهنة 2023 –اضغط هنا-.