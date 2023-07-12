جامعة الأميرة نورة تُنظم معسكر التقنيات الناشئة

تُنظم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالتعاون مع أكاديمية متخصصة في التدريب التقني، معسكر التقنيات الناشئة في نسخته الثانية، بهدف تقديم تدريب نوعي مكثف في مجال التقنيات الناشئة، وذلك على مدار أربعة أسابيع بواقع (66) ساعة تدريبية وإشرافية، ابتداء من 30 يوليو 2023م.

هدف المعسكر

ويستهدف المعسكر كافة المهتمين بمجالات التقنية من داخل وخارج الجامعة، لتقديم العلوم والمعارف التي يحتاجها أفراد المجتمع في العصر الحالي في مجالات التقنية، بالإضافة إلى الإرشاد المهني من خبراء مختصين.

ويتضمن المعسكر عدة مواضيع منها: مقدمة في علم البيانات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومشروع التخرج والذي تكمن أهميته في تمكين المتدربين من تطبيق المهارات والمفاهيم المكتسبة خلال المعسكر.

ويقام المعسكر افتراضياً باستخدام منصة تتيح للمتدربين الوصول إلى جميع موارد التدريب والتفاعل مع المدرب بشكل يحاكي التدريب الحضوري، ويمتاز المعسكر بالتدريب النوعي المكثف في مجال التقنيات الناشئة، والإرشاد المهني من خبراء مختصين، والتطبيق العملي على المشاريع، وفي ختام المعسكر يحصل المتدربين على شهادات معتمدة.

خلق بيئة ابتكار

ويأتي ذلك ضمن دور كلية علوم الحاسب والمعلومات بتحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال خلق بيئة ابتكار تقني متجددة تعزز مخرجاتها، وتطوُّر الحرم الجامعي وعملياته الإدارية؛ لتصبح الجامعة نموذجًا لمؤسسات التعليم العالي الرائدة التي تواكب وتستجيب بسرعة لمتطلبات المرحلة.

يُشار إلى أنَّ كلية علوم الحاسب والمعلومات تتيح فرصة التسجيل في المعسكر للمهتمين بمجال التقنيات الناشئة من خلال الرابط التالي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Announcements/Pages/announcement8270107100.aspx