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جامعة الأميرة نورة تُنظِّم دورة CELTA للراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
جامعة الأميرة نورة تُنظِّم دورة CELTA للراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية
المواطن - فريق التحرير

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يعتزم معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إقامة دورة “CELTA” للراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، والحصول على شهادة معتمدة للعمل في الجامعات والمعاهد، وذلك على فترتين ابتداءً من 16 يوليو إلى 13 أغسطس،ومن 25 سبتمبر إلى 23 أكتوبر 2023م.

أهم أهداف الدورة

وتهدف الدورة إلى الارتقاء بتدريس اللغة الإنجليزية في بيئة تفاعلية، يكون المتدرب فيها المركز في تعلُّم اللغة، وأن يكون متعلمًا مستقلًا ذاتيًا.

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وتستقطب الدورة أيَّ شخص فوق عمر الثامن عشر ومستواه في اللغة الإنجليزية متقدم C1فأعلى وفق الإطار الأوروبي للمؤهلات CEHR.

وتُعدُّ دورة “CELTA”دورة مكثفة تمتد من أربعة إلى خمسة أسابيع، تتخللها ورش عمل يومية، وساعات تدريبية على كتابة الخطط التدريسية،وواجبات بحثية مطولة،وتمكين المتدربين من مهارة التوضيح والاستخلاص، ومهارة الإدارة الصفية الناجحة، بالإضافة إلى عمل تغذية راجعة للمتدربين بطرق تفاعلية. مما يكسبهم الثقة للانطلاق في تدريس اللغة الإنجليزية، والتعرف على مواطن القوة وتعزيزها وتطوير مواطن الضعف.

تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة

الجدير بالذكر أنَّ دورة “”CELTA هي دورة معترف بها عالميًا ومصرح بها من قبل (Cambridge English Language Assessment)، وبإمكان الحاصل على شهادة هذه الدورة التدريس في أي مكان بالعالم، كما أنَّ جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن هي الجامعة الوحيدة التي تقدم هذه الدورة في المملكة بالتعاون مع إنترناشيونال هاوس لندن.

ويأتي ذلك ضمن دور معهد اللغة الإنجليزية لتحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025 من خلال تقديم تعليم يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق رؤية المملكة 2030، لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من معارف ومهارات وقيم، والعمل على إنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلمية والعملية.

ولمزيد من المعلومات عن دورة “”CELTAوآلية التسجيل يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.pnu.edu.sa/ar/faculties/eli/announcements/pages/celta.aspx

 

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