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لشغلها عن طريق التعاقد

جامعة الإمام تعلن عن 20 وظيفة أكاديمية شاغرة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
جامعة الإمام تعلن عن 20 وظيفة أكاديمية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والممثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر (20) وظيفة أكاديمية للرجال والنساء على رتبة (معيد) لشغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي:

الكليات:

– الاقتصاد والعلوم الإدارية
– الإعلام والاتصال
– علوم الحاسب والمعلومات
– العلوم
– الهندسة
– الطب

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الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 29 سنة عند الإعلان.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– أن تنطبق على المتقدم مواد اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
– أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بمرحلة الانتظام.
– ألا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدا إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير.
– عدم وجود ما يخل بسلامة التوجه والفكر والمنهج.
– أن يجتاز المقابلات اللازمة للنقل وأي شروط أخرى يحددها القسم والكلية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل معادل في المملكة العربية السعودية إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا، عن طريق الرابط اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/4 هـ.

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