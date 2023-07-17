جامعة الإمام تعلن عن 20 وظيفة أكاديمية شاغرة

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والممثلة في عمادة الموارد البشرية عن توفر (20) وظيفة أكاديمية للرجال والنساء على رتبة (معيد) لشغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي:
– الاقتصاد والعلوم الإدارية
– الإعلام والاتصال
– علوم الحاسب والمعلومات
– العلوم
– الهندسة
– الطب
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 29 سنة عند الإعلان.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– أن تنطبق على المتقدم مواد اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
– أن تكون الدراسة في مرحلة البكالوريوس بمرحلة الانتظام.
– ألا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدا إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير.
– عدم وجود ما يخل بسلامة التوجه والفكر والمنهج.
– أن يجتاز المقابلات اللازمة للنقل وأي شروط أخرى يحددها القسم والكلية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل معادل في المملكة العربية السعودية إذا كان المؤهل من خارج المملكة.
التقديم على الوظائف متاح حاليا، عن طريق الرابط اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/1/4 هـ.