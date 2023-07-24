جامعة الإمام عبدالرحمن تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غدًا

تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU) وذلك تسهيلًا للمتقدمين عبر منصة تقنية متطورة بالإضافة إلى بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.

موعد القبول الإلكتروني

من جانبه ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح بأنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1445هـ بمشيئة الله تعالى يوم غدًا الثلاثاء 7 محرم 1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م في تمام الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم السبت 11 محرم 1445هـ الموافق 29 يوليو 2023م، من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة و عبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية فقط، علمًا بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات معًا وبنفس الوقت إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

تطبيق جامعة الإمام عبدالرحمن

وأكّد آل مريح على الطلبة الراغبين بالتقديم على الالتحاق بالجامعة ضرورة الاستعداد المبكر من خلال تحميل تطبيق جامعة الإمام عبدالرحمن (MY IAU) وتصفّح الأيقونات المتعلقة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات التي تقدمها الجامعة، كما يحث جميع المتقدمين بضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف (@IAU_AR وتفعيل التنبيهات لمتابعة المستجدات والإعلانات؛ باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة، ويمكن التواصل بشكل مباشر مع الموظف المختص بالقبول عبر أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.

وختم آل مريح حديثه بالتأكيد على أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.