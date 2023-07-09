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نظم المعلومات وعلم النفس الإكلينيكي أبرزها

جامعة الإمام عبدالرحمن تستحدث 9 تخصصات جديدة

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
جامعة الإمام عبدالرحمن تستحدث 9 تخصصات جديدة
المواطن - واس

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استحدثت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 9 تخصصات جديدة للعام الجامعي القادم 1445هـ وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية لإعداد وتخريج جيل جديد بتخصصات نوعية نادرة ومتوائمة مع رؤية السعودية 2030 وتطوير برامجها التعليمية المقدمة لطلابها في مرحلة البكالوريوس وتقديم خريجين مؤهلين لتلبية حاجة سوق العمل السعودي.

تطوير برامج جامعة الإمام

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي سعي جامعة الإمام عبدالرحمن إلى التطوير المستمر ببرامجها وتخصصاتها وخططها الدراسية بما يتواءم مع احتياج سوق العمل ورغبات وميول الطلبة المتقدمين على الجامعة، مشيراً إلى أن هذه التخصصات شملت تخصص علم النفس الإكلينيكي في كلية الصحة العامة، وتخصص القبالة في كلية التمريض، وتخصصي نظم المعلومات وتحليل الأعمال وإدارة المخاطر في كلية إدارة الأعمال، وتخصصي الإحصاء وعلوم البيانات وعلوم البيئة في كلية العلوم، وتخصص السياحة وإدارة التراث في كلية الآداب، إضافةً إلى استحداث تخصصي الرياضة والجهد البدني والإحصاء وعلوم البيانات في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بفرع الجامعة بمحافظة الجبيل.

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