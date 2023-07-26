جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، عن توفر عدد من الوظائف ” الرجال، والنساء “بمسمى مدرس لغة إنجليزية (معلم ممارس)، وترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية ،وذلك بالدخول على الرابط: (هنا)، ويستمر التقديم حتى تاريخ 15 – 1 – 1445هـ.
وحددت جامعة الحدود الشمالية عدداً من الشروط للتقدم؛ وهي أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير ، ولا يشترط الخبرة السابقة ، وأن لا يقل التقدير العام عن جيد جدا (اذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها تقدير)، وأن يكون حاصلا على درجة (6.5) في الأيلتس الأكاديمي (IELTS Academic)،وعلى أن لا تقل درجة كل مهارة عن (6) أو ما يعادله في اختبار التوفل عبر الانترنت (TOEFL iBT)، وأن لا يكون المتقدم مرتبط بوظيفة حكومية أثناء التقديم، واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في حال الترشح.
وتشمل الوظائف المعلنة عدة تخصصات هي تخصص تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL) ، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL) ، و تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL)، واللغويات التطبيقية (Applied Linguistics ) .